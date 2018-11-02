Шнуров, Невзоров и рэпер ST сфотографировались с котиками в поддержку бездомных животных

В Петербурге прошла акция в поддержку бездомных животных. Именитые жители Северной столицы сфотографировались с котиками для проекта «Главные котики Петербурга».

В ней приняли участие музыкант Сергей Шнуров, журналист и публицист Александр Невзоров, рэпер ST, издатель Борис Пиотровский, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, художники Андрей Сикорский и Дмитрий Шагин, а также креативный предприниматель Евгений Гудов и председатель петербургского КГИОП Сергей Макаров.

Открытие фотовыставки Даниила Рабовского и презентация проекта состоится 6 ноября в 19.00 в кафе «Республика кошек». Кураторами проекта стали пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и ветеринарный врач животных Анна Кондратьева.

Организаторы надеются, что акция перерастет в настоящий городской флешмоб.

«Уличные коты и кошки – не просто часть экосистемы мегаполиса, но частичка его души. Без них и Петербург не Петербург. Поэтому к котам стоит относиться с заботой и уважением, как к части культурного наследия», – цитируют в «Республике кошек» Анну Кондратьеву.

Она пояснила, что смысл акции в том, чтобы горожане чаще брали животных из приютов, а не покупали за деньги.

Вход на выставку свободный.