Ждать квартиру в очереди в Петербурге нужно 887 лет

Депутаты выяснили, что очередь за жильем в Петербурге двигается очень медленно. Люди, которые сейчас становятся в нее, получат положенные им квартиры только через 887 лет.

Представители «Справедливой России» в ЗакСе Северной столицы направили письмо врио губернатора города Александру Беглову с просьбой обратить внимание на очередников, среди которых, в том числе, стоят труженики тыла, не имеющие права на внеочередное получение жилья.

«Сейчас квартиры получают люди, вставшие на очередь в 1980 году. Если эти темпы не ускорятся, мы закончим предоставление жилплощади тем людям, которые встали на очередь сорок лет спустя, только в 2905 году» – отмечает депутат Надежда Тихонова.

Парламентарии пишут, что на сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоят 155 150 семей (250 243 человека). При этом до 2015 года в жилищном плане города не предусматривалось ни одного квадратного метра для этих людей.

За последние четыре года квартиры по договору социального найма получили только 700 семей.