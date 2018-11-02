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Студенты Петербурга могут получить социальные карты, как в Москве

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© Фото: pixabay.com

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Осталось получить одобрение губернатора города Беглова.

В Петербурге хотят ввести социальную карту студента. Она будет одновременно использоваться как документ, подтверждающий личность, способ оплаты и средство получения различных льгот. Такая карта уже есть в Москве.

Соответствующее постановление представители комитета по законодательству петербургского парламента предложат врио губернатора города Александру Беглову.

Проект разрабатывался по предложению Молодежного парламента Кировского района Петербурга.

«Использование социальной карты станет дополнительной мерой поддержки студентов Северной столицы – города, который всегда славился образовательными учреждениями и продолжает оставаться центром российского студенчества», – отметил один из авторов инициативы депутат Денис Четырбок.

Если проект будет одобрен, то петербургские студенты смогут по социальной карте получать скидки в музеях и общественном транспорте и даже записываться к врачу.

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