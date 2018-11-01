Началась реставрация фасадов Исаакиевского собора, она закончится в 2021 году

В пятницу, 26 октября, начались работы по реставрации фасадов Исаакиевского собора. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Работы будут проводиться до 30 августа 2021 года. Рабочие уже установили строительные леса.

У собора обследуют колоннаду, карнизные свесы и облицовку барабана. Также будет проведена реставрация смотровой площадки собора, но колоннада останется открытой для туристов.

«За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция выдала 42 ордера на установку строительных лесов для проведения работ по ремонту фасадов зданий», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГАТИ также добавили, что 26 октября начались работы по реставрации фасадов Горного университета. Они продолжатся до 31 августа 2019 года.