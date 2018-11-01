  • 2 Ноябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 00:05 65.7063  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 00:05 74.5508  
Нефть($) 01.11.2018 72.75 4.57
Нефть(p) 01.11.2018 4816.89 +356.25

Началась реставрация фасадов Исаакиевского собора, она закончится в 2021 году

Автор:


© Фото: Instagram / @arsnevl

Темы дня

Рабочие уже установили строительные леса.

В пятницу, 26 октября, начались работы по реставрации фасадов Исаакиевского собора. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Работы будут проводиться до 30 августа 2021 года. Рабочие уже установили строительные леса.

У собора обследуют колоннаду, карнизные свесы и облицовку барабана. Также будет проведена реставрация смотровой площадки собора, но колоннада останется открытой для туристов.

«За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция выдала 42 ордера на установку строительных лесов для проведения работ по ремонту фасадов зданий», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГАТИ также добавили, что 26 октября начались работы по реставрации фасадов Горного университета. Они продолжатся до 31 августа 2019 года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Домашний уют: кафе и рестораны Петербурга с каминами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно провести уютный вечер перед камином.

    читать далее →

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram