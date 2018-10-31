Вдвое выше статуи Свободы: в Индии появился самый высокий памятник в мире

В Индии в штате Гуджарат состоялось открытие самого высокого памятника в мире высотой в 182 метра. Он посвящен государственному деятелю Сардару Валабхаи Пателю.

Статуя вдвое выше статуи Свободы в Нью-Йорке и почти на 60 метром выше статуи Будды Весеннего храма в Китае.

«Высота статуи должна напоминать молодежи, что будущее нашей страны будет таким же великим, как и этот памятник», – заявил во время церемонии открытия премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Памятник возводили в течение 34 месяцев. Это очень маленький срок для проекта такого масштаба. В основании памятника расположены музей и мемориальный сад. Стоимость всего проекта составила около 405 млн долларов.

Сардар Патель был одним из авторов Конституции Индии и творцом существующего политического устройства страны. Он повлиял на объединение штатов в единое государство.