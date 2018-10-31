В Ленинградском зоопарке новые питомцы: мартышки Бразза, эдипов тамарин, калао и мара (ФОТО)

За последний месяц в Ленинградском зоопарке появилось сразу пять новых питомцев. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

В начале октября из Ижевска прибыла пара мартышек Бразза. Эти животные славятся необычным окрасом: темно-серая шесть, черные лапы и хвост, оранжевый лоб и белая шерсть на морде, которая напоминает усы и бороду. Они хорошо себя чувствуют на новом месте.

Обезьянки полюбили салат айсберг – теперь это их любимое лакомство. Друг к другу мартышки относятся с большой нежностью и заботой, а вот сотрудников зоопарка пока побаиваются.

«Еще одним важным событием в отделе “Приматы” стал приезд эдипова тамарина. Самка по кличке Мышка из чешского зоопарка составила пару самцу Карлу, с которым они сразу же нашли общий язык. С самого первого дня обезьянки начали общаться через ограждение, а оказавшись в одном вольере, стали проявлять друг к другу нежные чувства», – рассказали в зоопарке.

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Самым ярким пополнением зоопарка считают самку большого индийского калао. Благодаря своему красочному оперению и внушительным размерам эта птица сразу же начала привлекать внимание посетителей. Она уже привыкла к сотрудникам и чувствует себя отлично.

Самец мары прибыл в Петербург из Нижнего Новгорода. Ему два года. Мара, или патагонский заяц, родом из Южной Америки, он входит в пятерку самых крупных грызунов. Большую часть времени в зоопарке он проводит за обедом или наблюдает за проходящими мимо посетителями.