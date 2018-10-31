В Петербурге 31 октября будет до +6 градусов, днем небольшой дождь

В Северной столице в среду, 31 октября, воздух в течение дня прогреется до +6 градусов. Днем синоптики обещают небольшой дождь, а вечером местами слабый туман.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Синоптики также предупреждают, что утром на дорогах будет гололедица.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 08:16, закат будет в 17:06. После захода солнца температура воздуха опустится до 4 градусов тепла.