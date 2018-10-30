В Русском музее начали продавать носки по мотивам русских сказок

Совместно с Русским музеем петербургский бренд дизайнерских носков St. Friday Socks выпустил коллекцию детских и взрослых носков по мотивам русских сказок.

Коллекция «Сказочная» основана на произведениях Михаила Врубеля, Виктора Васнецова, Татьяны Мавриной, Михаила Пикова, Юрия Васнецова и Ивана Билибина. Она состоит из девяти взрослых пар и четырех детских.

На розовых, оранжевых, зеленых и желтых носках разместились персонажи из произведений: Кощей Бессмертный, Баба-яга, Гуси-лебеди, богатырь и три медведя.

Купить такие носки можно в интернет-магазине бренда и в сувенирных лавках Русского музея.