В метро рассказали, почему «Достоевская» работает меньше других станций

«Достоевская» работает меньше других станций из-за того, что ей реже пользуются пассажиры. Как выяснили специалисты отдела логистики, выходом со станции пользуются намного меньше, чем другими станциями метро.

Многие пассажиры используют «Достоевскую» только для пересадки на «Владимирскую» и дальнейшей поездки по красной ветке метро.

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До 2000 года станция работала в обычном режиме, но сейчас вестибюль «Достоевской» работает с 7:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней.

«При необходимости “Достоевскую” переводят на обычный режим работы. Так, например, было с августа 2006 года по февраль 2008 года, когда вестибюль “Владимирской” закрывали для замены эскалаторов. Тогда выход с пересадочного узла на поверхность осуществлялся через вестибюль “Достоевской”», – рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.