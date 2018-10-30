Apple представила новые ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro и мини-компьютер Mac mini

На презентации в Нью-Йорке компания Apple представила новые устройства: MacBook Air с экраном Retina, iPad Pro с Face ID, и настольный компьютер Mac mini.

Ноутбук MacBook Air будет иметь два порта USB-C, сканер отпечатков с Touch ID, 8 гб оперативной памяти, процессор Core i5 и 128 гб SSD. Он создан из переработанного алюминия и будет доступен в нескольких цветах. Весит 1,24 кг и имеет дисплей 13,3 дюйма. В России ноутбук можно купить от 104 990 рублей.

На следующей неделе в продажу поступит iPad Pro. Его стартовая цена – 65 990 рублей за модель с 11-дюймовым экраном. Гаджет с диагональю 12,9 дюйма обойдется минимум в 81 990 рублей. Компания увеличила площадь экрана, лишив устройство привычной кнопки «домой», но сделала гаджеты более компактными: толщина сократилась до 5,9 миллиметра. Устройство доступно в нескольких цветах. В комплекте идет стилус Apple Pencil.

Настольный компьютер Mac mini будет работать в пять раз быстрее предыдущей модели, заявили в Apple. В компании также добавили, что к портам Mac mini можно подключать различные устройства, создавая оптимальную конфигурацию. Миникомпьютер имеет корпус из переработанного алюминия, 4 и 6 ядер в процессоре и до 60 ГБ оперативной памяти. Минимальная цена новинки составит 68 990 рублей.

В продажу новинки компании поступят 7 ноября 2018 года.