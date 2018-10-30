Участки трассы М-11 еще не открылись, но уже стали платными до 2110 года

Проезд по скоростной автомобильной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на двух участках стал платным до 7 июля 2110 года. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, появилось на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, платить придется за проезд по участкам 543-646 км и 646-684 км. При этом можно будет воспользоваться альтернативным бесплатным проездом, который проходит по ряду пересечений с другими дорогами и транспортным развязкам.

Седьмой и восьмой участки трассы М-11 – последние не введенные в строй. В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях, продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей до 660 рублей.

Новая скоростная платная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до КАД.

В марте 2018 года глава правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что стоимость проезда по всей трассе составит около 2 тысяч рублей. Ее протяженность составляет 669 км. Время в пути – около 6 часов.