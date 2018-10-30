В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную тыкву на Хэллоуин

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору вкусной и правильной тыквы. На официальном сайте организации они рассказали о видах и пользе этого овоща.

Всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная.

Крупноплодная тыква представляет собой крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен килограммов. «Тыквы этого сорта могут быть различного цвета: от кремового до насыщенно-желтого или даже ярко-оранжевого. Плод богат содержанием сахаров и каротина. Такая тыква хорошо подходит для запекания, овощного рагу», – уточняют эксперты.

Тыква этого сорта долго хранится, поэтому из нее обычно делают украшения на Хэллоуин.

Твердокорая тыква тоже круглая, но не крупная. Она быстро спеет и у нее самые вкусные семена. «Мякоть немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов, пюре», – говорится в руководстве.

Мускатная тыква, по словам экспертов Роскачества, самая вкусная и сладкая. Она подходит для приготовления десертов. Специалисты уточняют, что наибольшее распространение получили сорта грушевидной формы – «Баттернат» (масляный орех), которые и преобладают в торговле.

При выборе тыквы обращайте внимание, чтобы корка была плотной, без повреждений и с подсохшей плодоножкой. Ради санитарной безопасности в Роскачестве не рекомендуют покупать половинки тыквы.