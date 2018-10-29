Архитекторы предлагают утопить в Неве огромную статую Петра I

На выставке работ участников открытого архитектурного конкурса по созданию малых архитектурных форм представили инсталляцию, посвященную Петру I. Авторы предлагают утопить огромный памятник царю в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами. Об этом пишет «ПД».

Авторы инсталляции заявляют: «Петр – Атлантида, скрытая под водой. Его масштаб и влияние мы еще не осознали до конца».

По их задумке, на поверхности воды должны остаться только некоторые части тела Петра Великого. Огромную голову предлагают разместить у Дворцового моста, одну ладонь – у Эрмитажа, другую – у Петропавловской крепости. Ноги, обутые в сапоги, должны упираться в Троицкий мост.

Заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова рассказала, что акватория Невы относится к объектам федерального подчинения. Это накладывает определенные ограничения на реализацию идеи с памятником.

Всего на выставке представлено более 40 малых архитектурных форм и концепций пространств. По словам Канунниковой, конкурс проводится в рамках проекта «Комфортная городская среда». За основу взято несколько направлений: исторический концепт, современный образ города и литературная среда.

Работы участников жюри рассмотрит 2 ноября. Победители получат денежное вознаграждение, а их работы украсят территорию Василеостровского, Петроградского и других районов города.