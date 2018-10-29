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Архитекторы предлагают утопить в Неве огромную статую Петра I

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© Фото: Instagram / @silnikovalex

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По задумке авторов идеи, большая часть скульптуры должна быть скрыта под водой.

На выставке работ участников открытого архитектурного конкурса по созданию малых архитектурных форм представили инсталляцию, посвященную Петру I. Авторы предлагают утопить огромный памятник царю в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами. Об этом пишет «ПД».

Авторы инсталляции заявляют: «Петр – Атлантида, скрытая под водой. Его масштаб и влияние мы еще не осознали до конца».

По их задумке, на поверхности воды должны остаться только некоторые части тела Петра Великого. Огромную голову предлагают разместить у Дворцового моста, одну ладонь – у Эрмитажа, другую – у Петропавловской крепости. Ноги, обутые в сапоги, должны упираться в Троицкий мост.

Заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова рассказала, что акватория Невы относится к объектам федерального подчинения. Это накладывает определенные ограничения на реализацию идеи с памятником.

Всего на выставке представлено более 40 малых архитектурных форм и концепций пространств. По словам Канунниковой, конкурс проводится в рамках проекта «Комфортная городская среда». За основу взято несколько направлений: исторический концепт, современный образ города и литературная среда.

Работы участников жюри рассмотрит 2 ноября. Победители получат денежное вознаграждение, а их работы украсят территорию Василеостровского, Петроградского и других районов города.

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