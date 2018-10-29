Петербургские омбудсмены раскритиковали полицию за задержание более 40 человек на Малой Садовой

Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова сделали совместное заявление по поводу задержания людей в ходе акции и пикетов, состоявшихся 28 октября в Петербурге.

«Задержания людей, не использовавших средств наглядной агитации и не скандирующих лозунги, не связаны с нарушениями общественного порядка и правилами проведения одиночных пикетов (за исключением приближения человека с флагом к одиночному пикету). Действия сотрудников правоохранительных органов создавали помехи движению пешеходов и доступу граждан к объектам транспортной и социальной инфраструктуры», – сказано в заявлении.

Шишлов и Агапитова делают акцент на том, что задержания «фактически были спровоцированы очередным отказом органов исполнительной власти в согласовании публичных мероприятий».

По их словам, это лишний раз подтверждает необходимость изменения правил согласования и проведения подобных мероприятий в Петербурге.

В ходе проведения одиночных пикетов и акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» в Петербурге было задержано более 40 человек. Вместе с митингующими была задержана 12-летняя девочка.