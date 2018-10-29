Неизвестный бросился в ледяную Фонтанку, чтобы спасти собаку Булочку и ее хозяина

В воскресенье, 28 октября, неизвестный в зеленой шапке нырнул в ледяную Фонтанку, чтобы помочь выплыть собаке и ее хозяину. Об этом рассказал в группе «ДТП и ЧП» хозяин собаки.

Собака по кличке Булочка упала в Фонтанку с моста. Александр Ветров, хозяин животного, прыгнул за ней в воду, но начал уставать в ледяной воде и с трудом добирался до берега.

«Он смог доплыть до щенка, которого сносило течением. Добрался почти до берега, но ледяная вода ослабила его организм», – написала жена Ветрова.

На помощь пришел неизвестный прохожий в зеленой шапке, который быстро спустился по лестнице к воде, скинул обувь и нырнул в Фонтанку. Мужчине удалось вытащить из воды собаку и ее хозяина. После этого он сразу ушел.

Хозяева собаки ищут незнакомца, чтобы отблагодарить.

Фото: vk.com/spb_today