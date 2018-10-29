Данные более 420 тыс. сотрудников Сбербанка попали в интернет

Имена и адреса электронной почты около 420 тыс. сотрудников Сбербанка были опубликованы на одном из сайтов для программистов. Причину утечки в Сбербанке не раскрывают, однако утверждают, что возможны «злонамеренные действия одного из сотрудников».

«Банку о факте публикации части адресной книги наших сотрудников известно. Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Сбербанка.

Адресная книга находится в открытом доступе для всех сотрудников и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».

Всего в опубликованной базе данных содержалось 421,7 тыс. записей о сотрудниках учреждения и нескольких «дочек» Сбербанка. Данные разместил анонимный пользователь.