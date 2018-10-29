Неизвестные разбирают по частям исторический форт в Кронштадте

Кронштадтский северный форт №6, памятник федерального значения и объект всемирного наследия Юнеско разворовывают мародеры. Об этом рассказал городской активист Ларион Топчий на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, злоумышленники вырвали ограду центрального входа, порвали крепления старинных пушек. Кроме того, они начали разбирать уникальный паровой кран 1868 года изготовления.

«Началась планомерная разборка крана на металл, выбиты и сняты ведущие шестерни, по виду повреждений работают грубо и быстро, без целей сохранения элементов», – рассказал Топчий.

Форт долгое время был в ведении военного ведомства и считался закрытой территорией, здесь сохранились многие металлические элементы декора, металлические сооружения военного назначения, являющиеся сегодня большой редкостью. В других фортах Кронштадта эти элементы давно пущены на металл.

«По всей видимости, завтра эти элементы исчезнут и отсюда. Грабят буквально сегодня», – написал активист.

По предположению мужчины, для организации такого глобального вандализма людям понадобилась специальная техника, возможно, даже целая баржа.

Форт был построен во времена Крымской войны фортификатором Эдуардом Тотлебеном, а затем перестроен. Сооружение имеет подковообразную форму, там есть пирс. В советские годы форт модернизировали. С 1960-х годов он принадлежал НИИ «Гидроприбор» и его охраняли от мародеров.