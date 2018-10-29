  • 30 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 14:21 65.6727  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 14:21 74.5471  
Нефть($) 30.10.2018 76.86 0.08
Нефть(p) 30.10.2018 5089.02 +65.73

Неизвестные разбирают по частям исторический форт в Кронштадте

Автор:


© Фото: vk.com/larion_top

Темы дня

Из северного форта пропадают старинные оружия и ограда.

Кронштадтский северный форт №6, памятник федерального значения и объект всемирного наследия Юнеско разворовывают мародеры. Об этом рассказал городской активист Ларион Топчий на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, злоумышленники вырвали ограду центрального входа, порвали крепления старинных пушек. Кроме того, они начали разбирать уникальный паровой кран 1868 года изготовления.

«Началась планомерная разборка крана на металл, выбиты и сняты ведущие шестерни, по виду повреждений работают грубо и быстро, без целей сохранения элементов», – рассказал Топчий.

Форт долгое время был в ведении военного ведомства и считался закрытой территорией, здесь сохранились многие металлические элементы декора, металлические сооружения военного назначения, являющиеся сегодня большой редкостью. В других фортах Кронштадта эти элементы давно пущены на металл.

«По всей видимости, завтра эти элементы исчезнут и отсюда. Грабят буквально сегодня», – написал активист.

По предположению мужчины, для организации такого глобального вандализма людям понадобилась специальная техника, возможно, даже целая баржа.

Форт был построен во времена Крымской войны фортификатором Эдуардом Тотлебеном, а затем перестроен. Сооружение имеет подковообразную форму, там есть пирс. В советские годы форт модернизировали. С 1960-х годов он принадлежал НИИ «Гидроприбор» и его охраняли от мародеров.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Бесплатно в Петербурге: пять мест, где послушать классическую музыку

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку «секретных» мест Северной столицы, которые стоит записать, если вы хотите насладиться произведениями классиков бесплатно.

    читать далее →

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram