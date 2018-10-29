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В Петербурге задержали около 40 человек на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

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© Фото: Александра Полукеева / «Росбалт»

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Двенадцатилетняя девочка – самая младшая из задержанных на акции.

В Петербурге прошла несогласованная акция в поддержку фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия» 28 октября в районе Малой Садовой. По информации «ОВД-инфо», было задержано не менее 40 человек. Около половины из них были оставлены на ночь в полиции.

По словам корреспондента «Закс.ру», сотрудники силовых ведомств в какой-то момент начали «задерживать всех подряд», кто более или менее похож на возможных участников акции.

Двенадцатилетняя девочка – самая младшая из задержанных на акции. Ее доставили в отдел полиции №51 на улице Ленсовета в Московском районе, а вместе с ней – еще пятерых несовершеннолетних. Девочку вскоре забрала мать.

Полиция задержала двух журналистов – из «Коммерсанта» и «Росбалта». Почти сразу их отпустили.

Активист «Открытой России» Павел Чупрунов после задержания отметил, что полицейские уделили ему особое внимание. Сначала его посадили в автобус, а затем пересадили в отдельную полицейскую машину.

Он написал у себя в Twitter: «Меня не трогали, пока участвовал в пикете с плакатом. Как только свернул лист с надписью и направился в сторону от других участников, меня задержали».

Акции в поддержку фигурантов двух резонансных уголовных дел проходили также в Москве у здания ФСБ на Лубянке и в ряде других городов России. Там тоже есть задержанные.

Участников «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества. По версии обвинения, организация планировала участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию следствию предоставил некий Руслан Д. Многие считают его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог ему «заработать» статью.

Фигуранты дела «Сети» обвиняются в участии в террористическом сообществе. ФСБ считает, что 11 участников организации из Пензы, Москвы, Петербурга и Белоруссии готовились к началу волнений в стране. Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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