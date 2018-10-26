ФАС пообещала разобраться с резким ростом цен на сахар

Управление Федеральной антимонопольной службы России запросило 10 дней для того, чтобы разобраться с причинами резкого роста оптовых цен на сахарный песок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ФАС России Игоря Артемьева.

«Мы сейчас изучаем всю эту историю. Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах. Вопрос серьезный, мы к этому относимся очень серьезно», – сказал Артемьев.

«Вы должны понимать, что сахар – это биржевой товар, он котируется на бирже. Если возникает дефицит, цены могут на бирже расти. Они периодически то растут, то падают. Когда они падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся", – добавил глава ФАС России.

Ранее Минсельхоз сообщил, что в октябре в России наблюдался рост оптовых цен на сахар. Так, по состоянию на 25 сентября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 рубля за килограмм (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 года), то по состоянию на 18 октября – уже 35,97 рубля за килограмм (рост на 50% в годовом выражении).

Потребительские цены, по данным министерства, изменились меньше: на 24 сентября цена составляла 41,13 рубля за килограмм (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября – 42,7 рубля (плюс 5,4%).

Летом 2018 года стоимость сахара в мире упала до рекордного минимума за последние три года.

Причиной называют неурожай, вызванный засухой.