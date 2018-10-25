Пешеходный переход на пересечении Дачного и Ветеранов сделают безопаснее

В Смольном в ответ на просьбу депутатов ЗакСа Дениса Четырбока и Алексея Цивилева приняли решение поставить дополнительные светофоры на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. Депутаты считают этот участок дороги опасным для пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по законодательству ЗакСа.

Дирекция по организации дорожного движения разработала проектно-сметную документацию на строительство там 4 светофоров.

Финансирование пока не выделено. Затраты на установку светофоров не были предусмотрены при формировании бюджета на 2019 год. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры уже направил в Комитет по финансам просьбу выделить дополнительные денежные средства на светофоры. Она будет рассмотрена в рамках подготовки предложений ко второму чтению законопроекта о бюджете.

Врио губернатора города Александр Беглов рассказал, что в правительстве рассматривают вариант строительства подземного перехода на этом участке.

Окончательное решение будет принято при очередной корректировке госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

В настоящее время разрабатывается проект по реконструкции развязки на съезде с КАД на Дачный проспект. Он должен предусматривать организацию дополнительного разворота на Дачном в сторону проспекта Народного Ополчения на участке между КАД и бульваром Новаторов. В планах также строительство дополнительной полосы для правого поворота с Дачного на бульвар Новаторов, отметил Беглов.