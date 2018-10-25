В бывшей молочной лавке на Гороховой нашли панно с коровами и пастухами 19-20 века‍ (ФОТО)

На первом этаже дома Черткова на Гороховой улице, 24 во время демонтажа поздних материалов на стенах обнаружили подлинную историческую облицовку. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

По словам работников комитета, под слоями краски и штукатурки скрывалось декоративное панно из изразцов с полихромным геометрическим рисунком на белом фоне и широкий фриз с сюжетными пейзажными композициями, на которых изображены пастбища, коровы и пастухи.

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«Оформление интерьера выполнено на рубеже 19 и 20 веков для одной из торговых лавок, располагавшейся в этом доме, скорее всего, молочной. Раскрыты изразцы и напольная керамическая плитка пола. Подобные изразцы со схожими сюжетами и оформлением, изготовленные этой же фирмой, сохранились в Германии», – рассказали в пресс-службе.

Панно не в идеальном состоянии, и на нем есть механические повреждения: сколы, потертости, мелкие утраты черепков и глазури. Однако в целом отделка находится в удовлетворительном состоянии.

КГИОП включит интерьер в предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом И.Д. Черткова».

Дом И.Д. Черткова был построен в конце 18 века, а в 1840 году его перестроили. «К концу 19 века в доме находились литография Гейндрихсена, типография Эттингер, мясная и свечная лавки, ювелирная и позолотная мастерские, аптека, существующая и в настоящее время, и магазин молочных продуктов», – отметили в КГИОП.

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