Картина дня: победа БК «Зенит», предотвращение 15 терактов в России за 2018 год и забастовка строителей метро

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала победа баскетбольного «Зенита» в матче с «Валенсией» в Кубке Европы. Первыми об этом написали 24 октября «Санкт-Петербург.ру» (23:29) и «Мойка78» (23:45).

Баскетбольный клуб «Зенит» из Петербурга обыграл испанскую «Валенсию» в матче четвертого тура Кубка Европы. Поединок команд завершился со счетом 104:93. В составе «Зенита» дабл-дабл оформил Брэндон Дженнингс, который набрал 11 очков и сделал 12 результативных передач.

Следующий матч петербуржцев состоится 30 октября с командой АСВЕЛ из Франции.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в 2018 году в России было предотвращено 15 терактов. Быстрее всех об этом сообщили «ДП» (15:25), «Санкт-Петербург.ру» (16:21) и «Мойка78» (16:35).

На церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий Путин рассказал, что российские спецслужбы за девять месяцев 2018 года предотвратили 15 терактов.

По словам президента, всего сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности. Путин отметил, что за этими показателями – «спасенные жизни людей».

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно», – передает пресс-служба Кремля слова президента.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала забастовка некоторых работников «Метростроя» из-за задержек зарплаты. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (12:35), «Санкт-Петербург.ру» (12:45) и «Невские новости» (13:25).

Часть сотрудников подрядных организаций «Метростроя» отказывается выходить на работу из-за задержек зарплаты. По словам рабочих, выплаты за август начались в конце ноября у некоторых подрядчиков. Один из сотрудников написал, что им хотели дать лишь по 500 рублей на проезд. «Это плевок в лицо рабочему», – добавил он.

Часть строителей не собирается выходить на объекты до погашения задолженности, но не все разделяют такую позицию, потому что «метро строить надо». Тем не менее они отмечают, что это может негативно сказаться на будущем петербургской подземки.

В «Метрострое» пообещали расплатиться за август до конца октября, а за сентябрь – 15 ноября.

В компании отметили, что есть проблемы с приемкой и оплатой выполненных работ. «Основная причина сегодня – это отставание приемки заказчиком выполненных работ. Кроме того, существенно сказывается на движении финансовых средств система банковского сопровождения, обязательная для подрядчиков. Проведение платежей, в том числе на заработную плату, в ряде случаев достигает месяца и более», – сказали в компании.

Одной из причин проблем также называют госконтракты на строительство станций. Рабочим предусмотрены выплаты в размере от 11 тыс. до 35 тыс. рублей, хотя средняя зарплата сотрудников превышает 50 тыс. рублей в месяц. Разницу компенсируют с помощью кредитных средств.

Представитель «Метростроя» подчеркнул, что рабочих можно перераспределить, но в таком случае у строителей будет небольшая зарплата.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «47news», «Мойка78» и «ДП».