  • 26 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 23:21 65.5585  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 23:21 74.5300  
Нефть($) 25.10.2018 76.73 +1.60
Нефть(p) 25.10.2018 5080.41 +165.07

Картина дня: победа БК «Зенит», предотвращение 15 терактов в России за 2018 год и забастовка строителей метро

Автор:


© Фото: Виктория Ламзина / БК «Зенит»

Темы дня

С каким счетом сыграл баскетбольный «Зенит» против «Бардо», что сказал Путин на встрече с высшими офицерами и сколько задерживают зарплату работникам «Метростроя».

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала победа баскетбольного «Зенита» в матче с «Валенсией» в Кубке Европы. Первыми об этом написали 24 октября «Санкт-Петербург.ру» (23:29) и «Мойка78» (23:45).

Баскетбольный клуб «Зенит» из Петербурга обыграл испанскую «Валенсию» в матче четвертого тура Кубка Европы. Поединок команд завершился со счетом 104:93. В составе «Зенита» дабл-дабл оформил Брэндон Дженнингс, который набрал 11 очков и сделал 12 результативных передач.

Следующий матч петербуржцев состоится 30 октября с командой АСВЕЛ из Франции.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в 2018 году в России было предотвращено 15 терактов. Быстрее всех об этом сообщили «ДП» (15:25), «Санкт-Петербург.ру» (16:21) и «Мойка78» (16:35).

На церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий Путин рассказал, что российские спецслужбы за девять месяцев 2018 года предотвратили 15 терактов.

По словам президента, всего сотрудники ФСБ предотвратили 26 преступлений террористической направленности. Путин отметил, что за этими показателями – «спасенные жизни людей».

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно», – передает пресс-служба Кремля слова президента.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала забастовка некоторых работников «Метростроя» из-за задержек зарплаты. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (12:35), «Санкт-Петербург.ру» (12:45) и «Невские новости» (13:25).

Часть сотрудников подрядных организаций «Метростроя» отказывается выходить на работу из-за задержек зарплаты. По словам рабочих, выплаты за август начались в конце ноября у некоторых подрядчиков. Один из сотрудников написал, что им хотели дать лишь по 500 рублей на проезд. «Это плевок в лицо рабочему», – добавил он.

Часть строителей не собирается выходить на объекты до погашения задолженности, но не все разделяют такую позицию, потому что «метро строить надо». Тем не менее они отмечают, что это может негативно сказаться на будущем петербургской подземки.

В «Метрострое» пообещали расплатиться за август до конца октября, а за сентябрь – 15 ноября.

В компании отметили, что есть проблемы с приемкой и оплатой выполненных работ. «Основная причина сегодня – это отставание приемки заказчиком выполненных работ. Кроме того, существенно сказывается на движении финансовых средств система банковского сопровождения, обязательная для подрядчиков. Проведение платежей, в том числе на заработную плату, в ряде случаев достигает месяца и более», – сказали в компании.

Одной из причин проблем также называют госконтракты на строительство станций. Рабочим предусмотрены выплаты в размере от 11 тыс. до 35 тыс. рублей, хотя средняя зарплата сотрудников превышает 50 тыс. рублей в месяц. Разницу компенсируют с помощью кредитных средств.

Представитель «Метростроя» подчеркнул, что рабочих можно перераспределить, но в таком случае у строителей будет небольшая зарплата.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «47news», «Мойка78» и «ДП».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram