Названы самые чистые и грязные районы Петербурга

Государственная жилищная инспекция назвала самые чистые и грязные районы Северной столицы после проведения благоустройства территорий.

Было зафиксировано множество нарушений. Хуже всего обстоят дела с уборкой газонов, дворов и проездов от мусора и листвы. Наблюдается плохое санитарное состояние контейнерных площадок и самих контейнеров.

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Лидерами по качеству уборки в рамках месячника благоустройства названы Калининский, Красногвардейский и Невский районы. Самыми грязными оказались Кировский и Кронштадтский районы.

Всего за три недели проверили 1271 многоквартирный дом. Нарушения обнаружены в 230 зданиях. Инспекция выдала 115 предписаний ЖСК, ТСЖ и управляющим организациям.

В отношении должностных и юридических лиц возбудили 15 дел об административных правонарушениях. Нарушителям придется заплатить штраф более 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Смольный попросил петербуржцев оценить качество осенней уборки улиц.