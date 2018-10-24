«Глядь, опять уже не холостой»: Шнуров женился в четвертый раз

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в Instagram фотографию с новой женой и стихи, рассказывающие историю их знакомства.

В стихах музыкант рассуждает о том, что у него было «полно» женщин, но он часто наступает на «те же грабли» и влюбляется. «Что-то я никак не холостяк», – заключает Шнуров.

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Ранее СМИ сообщали, что новой женой Шнурова стала 26-летняя светская львица и поэтесса Ольга Абрамова. Свадьба прошла тайно в узком кругу друзей. Тогда певец не стал никак комментировать эти сообщения.

На счету звезды это уже четвертый брак. С последней супругой, Матильдой, он прожил больше восьми лет. Пара состояла в браке с 2010 года, а в мае 2018 года подала на развод.

Решение о разводе было принято «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу».

Супруги не раскрыли причины расставания, но Сергей подчеркнул, что это случилось не из-за измены. Официально документ о разводе был подписан в середине августа.