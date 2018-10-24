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Петербуржцы могут оценить уборку улиц этой осенью на сайте Смольного

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© Фото: сайт администрации Петербурга

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Поставить оценку своему району жители Северной столицы могут до 9 ноября.

Комитет по благоустройству запустил опрос для горожан в рамках осеннего месячника по благоустройству Петербурга, в ходе которого городские службы занимаются уборкой улиц, дворов, парков и скверов.

«Каждый петербуржец может поставить оценку качеству осенней уборки в своем районе», – сообщается на сайте администрации города.

Опрос жителей является одним из десяти критериев, которые используются при составлении рейтинга районов по итогам месячника благоустройства.

Рейтинг также основывается на площади убранных территорий, объемах посадок деревьев и кустарников, объемах уборки на внутриквартальных территориях и других показателях.

Учитывается и количество жителей, принявших участие в Дне благоустройства 20 октября. По данным Смольного, тогда в генеральной уборке города поучаствовало 219 тысяч человек.

Поставить оценку своему району горожане могут до 9 ноября.

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