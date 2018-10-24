Петербург занял 11 место в рейтинге самых пьющих городов России

Независимое маркетинговое агентство Zoom Market на основе опроса жителей составило рейтинг «Самых пьющих городов России». Его возглавил Саратов, в тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийск и Пермь.

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Петербург занял лишь 27 место в рейтинге самых чистых городов России

Рейтинг составлялся по результатам ответов на три вопроса местным жителям: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

В опросе приняли участие 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. Всего в списке указано 25 городов.

Москва оказалась на 16-й строчке в рейтинге, Петербург – на 11-й. Наименее пьющими оказались Казань, Нижний Новгород и Владивосток.

В конце сентября текущего года в Госдуме предложили увеличить возраст продажи алкоголя до 20 или 21 года.