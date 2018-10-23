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Набирая обороты: «Пятёрочка» открыла 13000-й универсам

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© Фото: Андрей Емцов / «Санкт-Петербург.ру»
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    Юбилейный номер получил магазин в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти.

    19 октября одновременно с юбилейной «Пятёрочкой» в Ленинградской области открылись еще 10 магазинов: в Москве, Кирово-Чепецке, городеДятьково (Брянская область), Набережных Челнах, городе Тейково (Ивановская область), Ставрополе, городе Рассказово (Тамбовская область), Волгограде, Ростове-на-Дону и в селе Тимашево Самарской области.

    Жителей поселка имени Свердлова и сотрудников универсама с открытием нового «магазина у дома» поздравила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай.

    Она передала слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко: «В настоящий момент «Пятёрочка» развивает современную розничную торговлю, стремится обеспечить для жителей Ленобласти возможность покупать качественные продукты и товары первой необходимости по доступным ценам. Важно, что за это время на полках универсамов вдвое увеличилось количество продукции, произведенной именно в Ленобласти».

    Партнерами компании являются более 60 производителей, половина из них – это предприятия малого и среднего бизнеса. В универсамах сети жителям Ленобласти предоставлено 5200 рабочих мест, 625 из которых во Всеволожском районе. «Торговая сеть создает рабочие места, делает для жителей процесс покупки продуктов удобным и доступным», – отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленобласти Рулева Елена.

    Генеральный директор торговой сети Сергей Гончаров после приветствия гостей мероприятия рассказал: «Несмотря на открытие еще 10 магазинов по всей стране, считаю именно универсам в поселке Свердлова главным юбиляром, потому что родина «Пятёрочки» – это Санкт-Петербург».

    «Наша цель – быть номером один в сердцах наших покупателей. Мы стараемся достигать этого в том числе через работу с локальными поставщиками и производителями», – поделился Сергей Гончаров. Он также отметил, что доля локальных поставщиков варьируется у разных групп товаров. Например, в категории хлебобулочных изделий она достигает 90%. В среднем 25% всей продукции в универсамы сети в Ленобласти поставляют локальные производители.

    «Мы вкладываем много ресурсов, чтобы поддерживать локальный рынок труда и обеспечивать рабочие места. Я надеюсь, что этот универсам станет вторым домом не только для сотрудников, но и самым любимым магазином для всех жителей района», – добавил Сергей Гончаров.

    На мероприятии была предусмотрена праздничная программа с розыгрышами призов, подарками и угощениями. Первые покупатели могли принять участие в конкурсе и выиграть телевизор.

    В отдельном крытом павильоне гости праздника могли посетить аттракцион с очками виртуальной реальности, или, например, поиграть в боулинг. Здесь же расположилась стойка с напитками и аппарат со сладкой ватой. Для маленьких гостей были подготовлены развлечения с воздушными шарами и аквагримом.

    Каждый новый магазин «Пятёрочка» обеспечивает посетителей широким ассортиментом свежих продуктов по умеренным ценам. Благодаря регулярным скидочным предложениям и программе лояльности, здесь выгодно приобретать товары на любые нужды: от продуктов питания до бытовой химии, канцелярии и товаров для дома. Например, в торговой сети действует программа начисления баллов за покупки. При каждой покупке на «Выручай-карту» покупателя начисляются баллы, которые в дальнейшем можно учитывать при оплате.

    Все универсамы сети отвечают характеристикам, которыми должен обладать современный магазин «у дома». Торговая площадь юбилейного магазина в поселке имени Свердлова составляет практически 750 кв. метров. В общей сложности на полках представлено 5500 наименований. 

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