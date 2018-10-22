В Петербурге будут судить горе-угонщика, укравшего машину с четвертой попытки

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который сумел угнать автомобиль только с четвертой попытки. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

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По информации ведомства, в период с 14 по 24 августа угонщик проник в салоны трех автомобилей KIA Rio, припаркованных в Московском районе. Он хотел угнать автомобили, но на деле лишь повредил личинки замков.

На четвертый раз попытка угона удалась – 28 августа мужчина угнал KIA Rio, припаркованный у дома на Пулковском шоссе. Он снял с машины регистрационные знаки и оборудовал ее подавителем сигналов связи.

Ущерб был оценен в 700 тысяч рублей.

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело по нему направлено в Московский районный суд.