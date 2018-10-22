РБК: Причиной аварии на «Союзе» стало повреждение ракеты во время сборки

Наиболее вероятной причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» во время запуска с Байконура стало непреднамеренное повреждение первой ступени ракеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в комиссии «Роскосмоса».
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«К аварии ракеты “Союз-ФГ” 11 октября привело повреждение шести-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Оно произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур», – пишет РБК.
Согласно информации издания, к такому выводу пришли члены аварийной комиссии в субботу, 20 октября, по итогам совещания в ракетно-космической корпорации «Энергия». Эту же информацию подтвердили в «Роскосмосе».
Окончательные результаты расследования комиссия представит «Роскосмосу» 30 октября. После этого, как сообщает РБК, пуски ракет семейства «Союз» будут разблокированы.
В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что никак не комментируют информации о причинах крушения до того момента, как станут известны окончательные результаты расследования.
Авария случилась 11 октября во время запуска ракеты «Союз-ФГ» с Байконура. На борту был экипаж из двух человек – космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Они должны были отправиться на МКС.
Экипаж катапультировался и приземлился в степи Казахстана примерно в 25 километрах от города Жезказган.