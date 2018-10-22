В Петербурге 22 октября будет до +11 градусов, дождь и сильный ветер

В Северной столице в понедельник, 22 октября, ожидается сильный ветер и дождь. Воздух прогреется до +11 градусов.

«Днем будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 07:54, закат будет в 17:31. После захода солнца температура воздуха опустится до 4 градусов тепла.

Из-за сильного ветра в МЧС советуют жителям и гостям Петербурга быть аккуратнее и принять меры предосторожности. Спасатели рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов вещи, парковать автомобили подальше от деревьев, а также избегать ветхих конструкций и рекламных щитов.

Первый снег в Петербурге должен пойти уже в период с 22 октября.