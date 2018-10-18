На Малой Конюшенной отремонтируют «Часы Лансере»

На Малой Конюшенной улице в створе Чебоксарского переулка отреставрируют метеорологический павильон, известный как «Часы Лансере». Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Павильон в ближайшее время закроют строительными лесами и временных ограждением. Заказчик работ – комитет по благоустройству Петербурга. Завершатся работы к 20 апреля 2019 года.

«Часы Лансере» вошли в список 11 объектов, на которых поручено провести работы.

Также до 15 октября 2019 года будут проводиться работы по реставрации фасадов главного здания Ветеринарного института, Хирургического института, Императорской Медико-хирургической академии на улице Академика Лебедева, а до 15 мая 2019 года по просьбе РЖД отремонтируют фасада здания Финляндского вокзала со стороны улицы Архитектора Баранова.

Накануне при реконструкции бывшего ДК имени Ильича в Петербурге нашли трехметровый серп и молот.

Метеорологический павильон появился в 1914 году и был оборудован барометром, гигрометром, термометрами, термографом, барографом и электрическими часами фирмы Эриксона. На его стенках были размещены таблички с описанием и назначением метеорологических приборов.

В 30-ые годы метеопавильон был репрессирован, его демонтировали и перенесли на Елагин остров. До 1997 года он простоял в ЦПКиО, но затем был восстановлен и перенесен назад на Малую Конюшенную.

В 2007 году павильон еще выполнял свои функции, но сейчас часы стоят.