В Петербурге активизировались телефонные мошенники из «Пенсионного фонда»

В Петродворцовом районе Петербурга телефонные мошенники, представляясь работниками Пенсионного фонда, воруют данные горожан. Об этом сообщает «ПД» со ссылкой на пресс-службу ПФ России.

По сообщению организации, петербуржцам звонят по телефону аферисты и просят назвать последние цифры их банковских карт. Просят информацию они под предлогом перерасчета в большую сторону пенсионных выплат.

В ПФ подчеркивают, что перерасчет пенсий и любых других социальных выплат производится только на основании письменных заявлений, поданных в территориальные органы фонда. Все реквизиты для этого уже имеются у представителей организации.

«Сотрудники ПФ никогда не запрашивают и не озвучивают по телефону паспортные данные, реквизиты банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы для выплаты пенсий», – подчеркнули в ПФ.