Суд обязал владельцев отреставрировать фасады двух исторических особняков в Петербурге

Арбитражный суд Петербурга встал на сторону КГИОП и признал иски к владельцам исторических зданий «Особняк владельца» и «Особняк А.Н. Копец».

Фасад здания «Особняк владельца», входящего в состав объекта культурного наследия кожевенного завода имени Парамонова, находится в плачевном состоянии. Он расположен по адресу Кожевенная линия № 1-3, литера Р.

«Специалистами выявлено, что штукатурный слой исторического здания значительно поврежден, наблюдаются трещины и оголение кирпичной кладки», – сообщает пресс-служба комитета.

Кроме того, в здании заменили деревянные рамы на современные металлопластиковые окна и из-за этого изменился внешний вид дома. На первом этаже был расширен оконный проем, в котором поставили дверь, а к ней подвели приставное металлическое крыльцо.

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Как рассказали в комитете, пользователем помещений является ООО «БРИГ», а их владельцем – ООО «Санкт-Петербург-Инвест». В апреле за плохое состояние памятника они получили штрафы в 100 тысяч рублей и 70 тысяч рублей.

Суд обязал «БРИГ» до ноября 2021 года отремонтировать лицевые фасады особняка, а «Санкт-Петербург-Инвест» демонтировать проводку, элементы инженерного оборудования и решетки оконных проемов. Кроме того, отремонтировать придется 14 окон, 2 двери и крыльцо.

КГИОП также добился проведения противоаварийных работ на карнизе дворового фасада «Особняка А.Н. Копец». Арендатор особняка, компания «РосЕвроБанк», должна будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей и привести в порядок карниз особняка в течение трех месяцев.