Вход на «Площадь Восстания» будет закрыт два дня из-за ремонта

Два дня будет закрыт вестибюль станции метро «Площадь Восстания», который выходит на улицу Восстания. Пассажирам придется заходить в метро только через вход возле ТК «Галерея» 17 и 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

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В течение более двух месяцев вход на станцию будет ограничен по вечерам с 17:00 до 19:30 из-за работ по капитальному ремонту эскалатора. Они стартуют в эту пятницу, 19 октября. Закончатся работы 29 декабря.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки, чтобы избежать опозданий.