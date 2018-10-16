За чертой раскола: РПЦ разорвала отношения с Константинополем

Священный синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом», – заявил глава ОВЦС Московского патриархата митрополит Иларион.

Отмечается, что причиной стали решения Константинопольского патриархата по Украине.

Он назвал такое решение «вынужденным» и что к нему «вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата». Они с точки зрения РПЦ являются «беззаконными и канонически ничтожными», отметил Иларион.

«РПЦ не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», – подчеркнул митрополит.

«Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от церкви, равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви», – говорится в заявлении синода.

В Московском патриархате рассчитывают, что Константинополь изменит свое решение по Украине. «Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности», – заявил Иларион.

Митрополит напомнил, что президент Украины Петр Порошенко заверял, что «все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких препятствий им чиниться не будет».

Илларион пояснил, что решение синода о прекращении совместных богослужений и невозможности прихожанам причащаться в храмах Константинопольского патриархата распространяется на всю каноническую территорию РПЦ.

Белорусская православная церковь присоединилась к решению о разрыве РПЦ с Константинополем.

За молитвы в храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ теперь ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Месяц назад Константинополь заявил о своих правах на Украину и направил туда экзархов для подготовки почвы к автокефалии.

Синод РПЦ из-за этого приостановил молитвенное общение с ним и заявил, что если неканонические действия продолжатся, Московский патриархат будет вынужден разорвать евхаристическое общение с Константинопольской церковью.

Константинопольский синод 11 октября снял анафему с лидера самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины – УАПЦ.

Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.