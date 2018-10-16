В Петербурге 16 октября будет до +15 градусов и без осадков

В Северной столице во вторник, 16 октября, преимущественно будет без осадков. Воздух прогреется до +15 градусов.

«Днем будет облачная с прояснениями погода. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление днем будет повышаться. Восход солнца был в 07:39, закат будет в 17:48. После захода солнца температура воздуха опустится до 9 градусов тепла.

Вчерашний день был самым теплым с 1889 года.

В городе на Неве подходит к концу бабье лето, которое началось в середине прошлой недели. Синоптики обещают, что 20 октября начнется значительное похолодание. Первый снег в Петербурге должен пойти уже в период с 22 октября.