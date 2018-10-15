Меган Маркл и принц Гарри станут родителями

Бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл и принц Гарри скоро станут родителями. Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Счастливое событие в семье внука Елизаветы II произойдет весной 2019 года. Другие подробности беременности Меган пока что не сообщаются.

«Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019 года. Их королевские высочества оценили поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью», – сообщается на странице дворца в Instagram.

Их сын или дочь не будет носить титул принца или принцессы – к ним нельзя будет обращаться «Его (Ее) Королевское Высочество».

Дело в том, что в 1917 году король Георг V (прапрадедушка принца Гарри) наложил ограничения на присвоение королевского титула в своей семье. Согласно его решению, наследник Гарри и Меган находится слишком далеко в линии престолонаследования, чтобы носить титул «Его (Ее) Королевского Высочества».

Однако ребенок все равно не останется без титула. Все тот же Герцог V установил следующее: «Внуки сыновей любого правящего суверена по мужской линии могут иметь один из титулов, которые носит герцог». Это значит, что первый ребенок Гарри может использовать один из его титулов.

Таким образом, если Меган родит мальчика, он станет графом Дамбартон, а дочь пары станет леди Маунтбеттен-Виндзор.

О своей помолвке принц Гарри и Меган Маркл объявили 27 ноября 2017 года. Их свадьба прошла почти через полгода – 19 мая 2018 года.