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Петербуржец больше месяца не мог найти автомобиль на парковке «Меги» и думал, что его угнали

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© Фото: pixabay.com

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Автомобиль все это время простоял на одном месте.

На парковке ТЦ «Мега Дыбенко» автомобиль больше месяца пылился в ожидании хозяина, который его потерял.

В начале сентября в группе «Угоны | Санкт-Петербург | Поиск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось объявление о пропаже синего Renault Duster 2013 года выпуска. По словам владельца, автомобиль был похищен 6 сентября с парковки «Меги». По данным AVinfoBot, 7 сентября автомобиль объявили в розыск.

Сегодня, 15 октября, в группе опубликовали фото синего Renault Duster с теми же номерами и стоящего на той самой парковке. По заметному слою пыли можно предположить, что автомобиль простоял там уже давно.

К фотографии добавили ироничную подпись: «На сообразительность: никто не потерял?» В комментариях ответили: «Потеряли, хозяин отписался».

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