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Картина дня: нападение на врачей скорой помощи, обвинение Навального в клевете и находка трехметрового серпа и молота

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© Фото: Пронин А. / Baltphoto

Темы дня

Кто напал на врачей скорой помощи, за что снова обвинили Навального и где нашли трехметровый символ Советского Союза.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало нападение мужчины на врачей скорой помощи. Первыми об этом написали «АиФ» (17:30), «Фонтанка» (18:45) и Gazeta.SPb (19:35).

В квартире одного из жилых домов по Малой Балканской улице 29-летний мужчина начал драться с приехавшими к нему на вызов врачами скорой помощи.

Через полчаса на место прибыли полицейские. У медиков испортилась документация за сутки, пострадал рабочий телефон и форма. Врачи получили множественные гематомы, ссадины и ушибы. На момент приезда правоохранителей молодой человек успел скрыться.

В настоящее время нападавший разыскивается, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало обвинение Алексея Навального по уголовному делу о клевете. Быстрее всех об этом сообщили «Мой район» (13:30), «Фонтанка» (13:40) и «ДП» (13:45).

Оппозиционный политик Алексей Навальный 15 октября в своем видеоблоге заявил, что следователь намерен предъявить ему обвинение по уголовному делу, возбужденному в 2016 году. Речь идет о деле за «клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Оно было возбуждено в мае 2016 года по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова.

Он обвинял Навального в том, что тот опубликовал в интернете ссылки на фильм «Каста неприкасаемых». В нем говорится, что Карпов якобы причастен к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году. Ранее Мещанский суд Москвы признал утверждение не соответствующим действительности.

Позже стало известно, что Навального не стали обвинять. Он провел в суде минуту, после чего его отпустили. «Прихожу сейчас в МВД для предъявления обвинения. Следователь дает мне стандартную бумагу с разъяснением прав: вот, ознакомьтесь и подпишите. Подписываю бумагу. Следователь: все, можете идти, будем на связи», – написал оппозиционер на своем канале в Telegram.

По его словам, следователь не стал отвечать на вопрос, почему обвинение так и не предъявили. Сам Навальный уверен, что это вызвано общественным резонансом из-за новости о возможном обвинении.

Летом 2016 года у Навального провели обыск и изъяли технику. Через несколько месяцев прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и не стало направлять дело в суд.

Накануне, 14 октября, Навальный вышел из спецприемника в Москве, где он отбывал 20 суток административного ареста за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала находка на фасаде культурного центра «Московский» при ремонте. Там нашли трехметровый серп и молот. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (12:40), «Мой район» (13:05) и «Невские новости» (13:25).

На фасаде культурно-досугового центра «Московский» (бывший ДК имени Ильича завода «Электросила») во время ремонта была найдена трехметровая конструкция в виде серпа и молота. Сама конструкция имеет деревянный каркас и обшита металлом.

Специалисты выполнили обмер конструкции. Длина серпа – почти 3 метра, молота – 2,6 метра, ширина всей конструкции – 2,9 метра.

Элемент фасада был заштукатурен в процессе проведения ремонтных работ еще в советское время. До конца 2019 года находку должны отреставрировать.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», Gazeta.SPb и «Невские новости».

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