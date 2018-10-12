Директор школы в Ленобласти назначила супруга сразу на шесть должностей

Прокуратура города Тосно обнаружила нарушения в расходовании бюджетных средств «Ушакинская основная общеобразовательная школа №2». Было установлено, что врио директора школы назначила своего мужа сразу на 6 должностей. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Ленобласти.

Директор назначила мужа на должности дворника, сторожа, учителя физики, лаборанта компьютерного класса, руководителя кружка робототехники и кружка видеомонтажа. По версии следствия, она подделала табель учета рабочего времени, а муж рабочие обязанности не исполнял.

Согласно договору, мужчина должен был работать 22 часа в сутки.

Школа находится в селе Ушаки в Ленинградской области. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело статье «Служебный подлог».