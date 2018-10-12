В Петербурге за два года планируют построить более 300 остановок

За два года в Северной столице должно появится не менее 306 остановок общественного транспорта. Такие планы обсудили на совещании в Смольном под руководством вице-губернатора Игоря Албина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новые остановки должны появиться до середины 2020 года. Сейчас рабочая группа рассматривает адреса, на которых должны быть проведены работы.

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Комитет по транспорту Петербурга разработал так называемый «документ планирования», согласно которому всего в Северной столице должно появятся 566 новых остановок.

Для 95 адресов необходимо обустройство только посадочной площадки, по 52 адресам предстоит организовать посадочную площадку и пешеходный переход, по 419 адресам – провести проектирование и строительство с учетом устройства заездных «карманов».

До 2019 года в городе проведут работы по восстановлению 105 площадок для посадки пассажиров.