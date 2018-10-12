Старинную маску льва украли из нового музея керамики в Петропавловской крепости

Из Музея архитектурной керамики Петербурга, который находится в Государевом бастионе Петропавловской крепости, украли экспонат «Маска льва». Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД.

В четверг, 11 октября, в 16:00 работник музея подала заявление о краже в полицию. В заявлении было сказано, что она обнаружила отсутствие экспоната во время учета музейных экспонатов. Полицейские осмотрели место происшествия. По факту кражи начата проверка.

«Сумма ущерба устанавливается», – отметили в МВД.

«Маска льва» является частью декоративного карниза, выставленного в музее.

Читайте также:

Мужчина залез в Павловский дворец и спал в покоях императрицы Марии Федоровны, ему дали 2,5 года колонии

Музей архитектурной керамики был открыт неделю назад, 5 октября. Его коллекция насчитывает более двух сотен экспонатов.