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Саратовский министр заявила, что на 3500 рублей в месяц можно прожить

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «Общественное мнение»

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Соколова выразила мнение, что этих денег будет вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на 3500 рублей можно прожить. Об этом она сказала во время разговора с депутатом Николаем Бондаренко из партии КПРФ после заседания рабочей группы комитета по социальной политике областной думы. Видеозапись разговора опубликовало «Общественное мнение».

Соколова выразила мнение, что 3500 рублей будет вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

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Депутат Николай Бондаренко предложил ради эксперимента прожить на эту сумму, на что министр заметила, что легко сможет составить для него «сбалансированное, но диетическое» меню, «исходя из магазинов со скидками», в которые она сама ходит.

Позже Бондаренко заявил, что это невозможно. «Если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего вес», – подчеркнул депутат.

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