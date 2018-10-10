В Петербурге мусороперерабатывающие предприятия не будут платить налоги

Бизнесменам, которые хотят заниматься обработкой и утилизацией неметаллических отходов, могут дать льготы. Они будет освобождены от налога на имущество и землю. Соответствующие поправки в законодательство принял в первом чтении петербургский парламент в среду, 10 октября.

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Глава фракции «Единая Россия» в городском парламенте Александр Тетердинко отметил, что на сегодняшний день проблема со свалками в городе стоит очень остро. Однако вопрос о утилизации отходов касается не только Петербурга, но и всей страны.

«Мы много говорим о том, что нужно вводить раздельный сбор мусора, но даже если мы сподвигнем население на раздельное складирование бытовых отходов, у нас нет предприятий по переработке, что сведет на нет усилия по раздельному сбору», – пояснил Тетердинко. «Законопроект призван стимулировать появление новых лиц, которые будут в этот бизнес входить», – добавил депутат.

Согласно документу, освобождение от налогов не предусмотрено для предприятий, занимающихся сжиганием мусора.

За законопроект проголосовали 43 депутата, трое – против. В случае его окончательного принятия, налоговые льготы начнут действовать с нового 2019 года.