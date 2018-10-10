Еще одного участника акции «Долгих лет тюрьмы» ко дню рождения Путина арестовали

В Петербурге Дзержинский районный суд арестовал петербургскую активистку Светлану Уткину на пять суток. Об этом сообщает движение «Весна» в своей группе во ВКонтакте.

Накануне суд арестовал еще трех жителей города за участие в акции «Долгих лет тюрьмы». Иван Рубцов и Влад Иванчо получили 10 суток ареста. Андрей Граф – 15 суток. Все активисты наказаны за нарушение порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Как утверждают в группе движения, Граф и Рубцов не участвовали в акции, а наблюдали за ней со стороны.

Акция «Долгих лет тюрьмы» прошла в Петербурге в день рождения президента РФ Владимира Путина, 7 октября. Группа активистов прошла в центре города с баннером «Долгих лет тюрьмы».