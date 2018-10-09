В Шувалово построят новый храм

В Смольном во вторник, 9 октября, под руководством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина согласовали проекты на строительство нового храма в Шувалово. Во встрече поучаствовали руководители юридического комитета, комитета по инвестициям и комитета по строительству.

Планируется, что объект появится на участке №5 по Первомайской улице. В новом храме разместится приход Спасо-Парголовского храма.

«На рассматриваемой территории предусматривается строительство домового храма с помещениями для причта и размещения паломников», – отметили в пресс-службе вице-губернатора.

Кроме того, под «религиозное использование» был отдан участок №198 на проспекте Художников.