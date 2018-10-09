В Петербурге до конца 2018 года благоустроят 571 двор

До конца 2018 года в Северной столице благоустроят 409 дворов и в 162 дворах установят освещение. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Благоустройство осуществляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в 2016 году. Его целью является создание качественных условий жизни в районах с учетом пожеланий горожан.

В рамках проекта в Петербурге проводится благоустройство скверов, парков, общественных пространств и дворовых территорий: устанавливают детские площадки, меняют старый асфальт и прокладывают новые пешеходные дорожки. Занимаются озеленением и освещением территорий.