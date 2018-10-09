МЧС Петербурга предупреждает о сильном ветре 10 октября

Погода в Северной столице может испортится в среду, 10 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и ленинградской области.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Его скорость будет достигать 17 метров в секунду.

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Спасатели просят горожан быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов вещи, парковать автомобили в гараже или подальше от деревьев, избегать рекламных щитов.

Как следует из прогноза, в течение дня будет облачная с прояснениями погода. Днем возможен кратковременный дождь, а температура воздуха днем составит от 11 до 13 градусов тепла.