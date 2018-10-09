  • 9 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ  
Нефть($) 09.10.2018 84.52 +0.86
Нефть(p) 09.10.2018 5596.20 +122.79

МЧС Петербурга предупреждает о сильном ветре 10 октября

Автор:


© Фото: Instagram / @paveldemichev

Темы дня

Согласно прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

Погода в Северной столице может испортится в среду, 10 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и ленинградской области.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Его скорость будет достигать 17 метров в секунду.

Читайте также:

Сотрудник МЧС Ленобласти спас оглушенную сову (ФОТО)

Спасатели просят горожан быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов вещи, парковать автомобили в гараже или подальше от деревьев, избегать рекламных щитов.

Как следует из прогноза, в течение дня будет облачная с прояснениями погода. Днем возможен кратковременный дождь, а температура воздуха днем составит от 11 до 13 градусов тепла.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Путешествие сквозь время: самые красивые особняки Петербурга

    В Петербурге есть здания, которые особенно ярко выделяются даже на фоне общего стиля города. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые необычные особняки и дворцы Северной столицы.

    читать далее →

    Топ-5 чайных Петербурга для осенних холодов

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, куда стоит отправиться, чтобы передохнуть и выпить чашку чая.

    читать далее →

    «Озорной гуляка»: места Есенина в Петербурге

    В среду, 3 октября, отмечается 123-летие со дня рождения Сергея Есенина. «Санкт-Петербург.ру» выбрал главные места, связанные с жизнью поэта в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.10.18
    Рестораны Петербурга «распробовали» омниканальный маркетинг
    27.09.18
    Подбираем новую крестовину кардана для квадроцикла – что нужно знать
    26.09.18
    Leaders – английский для всех и каждого
    26.09.18
    Форекс. Особенности торговли на дневных графиках
    25.09.18
    Строительные компании не могут закончить объекты из-за службы судебных приставов
    19.09.18
    Обзор всех этапов кровельных работ и несколько советов
    18.09.18
    Где найти идеальный матрас и аксессуары для сна
    18.09.18
    Мини-экскаватор bobcat

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram