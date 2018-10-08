Еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании

Футболисту итальянского «Ювентус» Криштиану Роналду могут предъявить обвинение в изнасиловании не одной, а уже двух женщин. Лесли Стовалл, адвокат американки Кэтрин Маойрги, сообщила, что с ней связалась еще одна девушка, которая стала жертвой изнасилования Роналду. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела похожий опыт с Роналду», – приводит Daily Mail слова Стовалл. При этом адвокат отказался назвать имя потерпевшей, но отметил, что она сообщит детали случившегося полиции Лас-Вегаса.

Две недели назад Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году. Она рассказала, что футболист заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Девушка подписала досудебное соглашение, из-за которого не могла давать комментарии об инциденте представителям прессы.

Сейчас адвокаты Кэтрин пытаются аннулировать его. Они также попросили всех подвергнувшихся насилию со стороны Роналду сделать публичное заявление.

Футболист опроверг слова Майорги и отметил, что она пытается использовать его имя для получения выгоды.

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Обвинения в сторону Роналду начались в 2005 году, когда он был арестован по подозрению в изнасиловании француженки африканского происхождения в одном из отелей Лондона. Хотя водитель Винс Хамфри, который подвозил предполагаемую жертву после встречи с футболистом, сообщил, что она находилась в прекрасном расположении духа. Девушка села к нему в авто у пятизвездочного отеля в центре Лондона после вечеринки с Криштиану.

Винс Хамфри. Фото: todaynews.news

«Женщина, которая обвиняет его в изнасиловании, вышла из отеля очень довольной. Она смеялась, сказала мне, что Роналду чудесный, и была на таком эмоциональном подъеме, что придумывала имена для их будущих детей. Она говорила о том, какое невероятное у него тело, какой он подтянутый и сильный. Спустя несколько дней я услышал, что эта девушка пошла в полицию и заявила об изнасиловании. Я поверить в это не мог», – рассказал водитель.

Получив заявление женщины, полицейские допрашивали футболиста в течение 9 часов, после чего расследование остановили. Португалец избежал наказания из-за недостаточного количества улик.

Сам Роналду отрицает все обвинения в свой адрес. Он опубликовал сообщение на своей странице в Twitter: «Я категорически отрицаю обвинения, которые были выдвинуты против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю.» Однако руководство сборной Португалии по футболу отстранило игрока от выступления в сборной до прояснения ситуации.