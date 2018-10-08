Жители Петербурга и Ленобласти ночью 8 октября наблюдали северное сияние (ФОТО)

В Петербурге и Ленобласти ночью с 7 на 8 октября наблюдали северное сияние. Красивыми снимками поделились сразу несколько фотографов в социальной сети «ВКонтакте».

Природное явление удалось заснять фотографу из Петербурга Григорию Мирошникову. Сияние было видно в период между 00:00 и 03:00 часами. «Сегодня всю ночь в Петербурге можно наблюдать северное сияние! Облака ушли, так что дружно смотрим на север. Глазами пока почти не видно, зато фотоаппарат его видит. Часам к 3 ночи будет еще ярче», – написал он на своей странице в Instagram.

Лучше всего на территории Северной столицы природное явление было видно в Ломоносовском районе около деревни Лопухинка.

Многие петербуржцы отметили, что в реальности сияние производило гораздо большее впечатление, чем на фотографиях.

Для Петербурга северное сияние в октябре – редкость. В последний раз так хорошо его было видно в Северной столице в ноябре прошлого года.